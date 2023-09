Giustizia: Magistratura Indipendente, separazione carriere lede indipendenza magistrati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Magistratura Indipendente esprime grande preoccupazione per i contenuti dei vari disegni di legge in discussione dinanzi al Parlamento, che riproducono la proposta elaborata dalle Camere Penali, e che, dietro l’ingannevole etichetta della separazione delle carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, nascondono l’intenzione di assoggettare al potere politico tutti i magistrati, sia giudici che pubblici ministeri, eliminando le garanzie di indipendenza e di imparzialità previste dalle sagge menti che elaborarono la nostra Costituzione". Lo hanno affermato in una nota il segretario di Magistratura Indipendente, Angelo Piraino, e il presidente Stefano Buccini. "L’affermazione secondo cui sarebbe necessario separare le carriere per aumentare la terzietà del giudice - hanno sottolineato i vertici della corrente - è fallace, come dimostrano tutte le statistiche dell’attività giudiziaria e le esperienze dei paesi anglosassoni, da cui si dice di voler trarre ispirazione e in cui è perfettamente normale passare da pubblico ministero ad avvocato a giudice". "La stessa proposta di legge - hanno aggiunto - smentisce tale assunto, laddove da un lato mira a vietare ai pubblici ministeri di diventare giudici, ma dall'altro lato amplia moltissimo la possibilità di nominare direttamente come giudici di ogni grado gli avvocati, senza passare per alcun concorso. Quasi che difendere una parte privata costituisca maggiore garanzia di imparzialità che perseguire interessi pubblici". (segue)