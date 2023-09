Giustizia: Magistratura Indipendente, separazione carriere lede indipendenza magistrati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ma le vere intenzioni della proposta di legge - hanno proseguito Piraino e Buccini - emergono chiaramente dalla semplice lettura del testo. Da un lato si afferma di voler aumentare la terzietà del giudice separando la sua carriera da quella del pubblico ministero, ma contemporaneamente si propone: di cambiare la composizione degli organi di autogoverno della magistratura, aumentando i membri di nomina politica sino alla metà; di consentire la scelta per sorteggio dei componenti togati, non più “eletti”, ma “scelti con le modalità stabilite dalla legge”; di vietare agli organi di autogoverno di esprimere pareri sulle riforme in tema di giustizia; di abolire l'art. 107, terzo comma, della Costituzione, secondo cui i magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni; di ridurre il principio di obbligatorietà dell'azione penale, limitandolo ai soli casi e modi previsti dalla legge". "L'approvazione del disegno di legge nel suo testo attuale - hanno evidenziato gli esponenti di Magistratura Indipendente - condurrebbe a un estremo indebolimento dell'organo di autogoverno della magistratura, che diventerebbe composto per metà da membri di nomina politica e per l'altra metà da magistrati estratti a sorte, e dunque a guida prevalentemente politica, e che verrebbe silenziato, impedendogli di esprimere valutazioni anche su provvedimenti legislativi o governativi lesivi dell'indipendenza e dell'imparzialità dei magistrati. Tutto ciò in spregio delle indicazioni del Consiglio d'Europa, che ha ribadito che se la componente togata non è maggioritaria, l'indipendenza e l'autonomia dell'ordine giudiziario vengono meno, come espressamente richiesto dalla Magna carta dei giudici, approvata dal Consiglio Consultivo dei Giudici Europei presso il Consiglio d'Europa, e dalla Raccomandazione CM/REC 2010 del Comitato dei Ministri presso lo stesso Consiglio d'Europa". (segue)