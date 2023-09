Giustizia: Magistratura Indipendente, separazione carriere lede indipendenza magistrati (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Particolarmente grave e inspiegabile - hanno evidenziato Piraino e Buccini - è l'intenzione di abolire il terzo comma dell'art. 107 della Costituzione, una norma fondamentale del nostro sistema, che vieta di prevedere gerarchie tra i magistrati, sia giudici che pubblici ministeri, e ne garantisce l'indipendenza nei rapporti interni. La magistratura che viene fuori da questo disegno di legge non è quella che ha voluto la nostra Costituzione, non garantisce magistrati più liberi e indipendenti dalla politica, ma al contrario mira a renderli gerarchicamente ordinati, pavidi e proni ai desideri della maggioranza politica di turno". "Ci addolora particolarmente - hanno ribadito - che una tale proposta venga portata avanti proprio dai rappresentanti dell'avvocatura penale, che dovrebbero essere i primi a battersi per la piena e assoluta indipendenza di giudici e pubblici ministeri dal potere politico". "La difesa dell'indipendenza della magistratura, sia esterna che interna, è nel nome e nel DNA del nostro gruppo, e segnaleremo in tutte le sedi competenti il tentativo in atto di alterare l'equilibrio tra i poteri e di ledere l'indipendenza e l'autonomia della magistratura, che oggi vengono garantiti dalla Costituzione repubblicana", hanno concluso gli esponenti di Magistratura Indipendente.