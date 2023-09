Usa: United Airlines, stop a tutti i voli a causa di un problema ai sistemi informatici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea statunitense United Airlines ha sospeso tutti i voli della sua flotta, a causa di un problema con i sistemi informatici. Lo ha confermato l’Amministrazione federale per l’aviazione (Faa). “Abbiamo riscontrato un problema sui nostri sistemi informatici, e siamo stati costretti a bloccare tutti i voli presso gli aeroporti di partenza”, si legge in una nota della società. Gli aerei attualmente in volo stanno continuando verso le rispettive destinazioni. (Was)