- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, chiederà agli alleati e ai partner del G20 di sostenere una “pace giusta” in Ucraina, in occasione del summit dei leader che si terrà in India. Lo ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan, durante un briefing con la stampa. “Una pace che tenga conto della sovranità e dell’integrità territoriale ucraina”, ha detto. (Was)