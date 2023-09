Cina: Casa Bianca, condizioni per Paesi nella Nuova via della seta sono insostenibili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le condizioni stabilite dalla Cina nei confronti dei Paesi emergenti che hanno aderito all’iniziativa della Nuova via della seta sono “coercitive e insostenibili”. Lo ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan, durante un briefing con la stampa, rispondendo ad una domanda sulla necessità di una riforma della Banca mondiale e delle istituzioni multilaterali. “Si tratta di un dato di fatto”, ha aggiunto. (Was)