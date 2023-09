Difesa: Crosetto partecipa a cerimonia di consegna dei brevetti di pilota militare a Galatina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha presenziato, oggi, a Galatina (Lecce), alla cerimonia di consegna delle Aquile, i brevetti di pilota. A ricevere il brevetto di volo, oltre agli ufficiali dell’Aeronautica Militare, anche allievi stranieri e di altre Forze Armate, Corpi Armati e organizzazioni dello Stato. “Sono qui oggi per onorare la scelta che vi ha portato a ricevere l’Aquila. Avete scelto di servire il Paese, di farlo in divisa, iniziando un percorso formativo verso il futuro per garantire la sicurezza dei cittadini dall’alto” ha detto Crosetto, congratulandosi con i neo piloti. “Dietro una divisa ogni cittadino trova rispetto, trova lo Stato” ha aggiunto Crosetto, sottolineando i sacrifici che affrontano, ogni giorno, tutti coloro che indossano una uniforme. Come spiega una nota della Difesa, sono sacrifici spesso condivisi anche dai loro familiari: “Non si arriva a un traguardo così importante senza essere supportati dalle proprie famiglie. Il sacrificio è sempre condiviso” ha aggiunto il ministro, rivolgendo il suo ringraziamento anche ai familiari dei giovani brevettati. Nel corso della cerimonia, a cui ha preso parte il capo di Stato maggiore dell’Aeronautica Militare, generale Luca Goretti, sono stati consegnati 49 brevetti. Ventisei ufficiali dell’Aeronautica Militare, due frequentatori della Hellenic Air Force e uno della Royal Saudi Air Force hanno ricevuto il brevetto di pilota militare. Hanno invece conseguito il brevetto di pilota di elicottero sette frequentatori dell’Esercito, quattro dell’Arma dei Carabinieri, cinque della Guardia di Finanza, due della Polizia di Stato e due del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. A chiudere l’evento, organizzato dall’Aeronautica Militare in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Galatina, il sorvolo di una formazione di velivoli addestratori del 61mo Stormo. Prima dell’evento, il ministro, nella sede del Comune di Galatina, ha incontrato il sindaco di Galatina, Fabio Vergine, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, il prefetto di Lecce, Luca Rotondi, e il presidente della Provincia, Stefano Minerva. (Com)