Expo 2030: Tagliavanti (Cciaa Roma), create le condizioni per vincere, da imprese massimo sforzo

24 luglio 2021

- Sulla candidatura di Roma a Expo 2030 "c'è stata una identità di intenti, anche con il governo nazionale, oltre che con la Regione Lazio e la Camera di commercio. Avere il governo nazionale a sostegno è importante. Questo è un comitato libero con imprese che amano Roma e che vivono Roma". Lo ha detto il presidente della Camera di commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti, in occasione della partecipazione all'evento di "Fondazione Roma Expo" al Maxxi di Roma. "Oggi finisce la fase della progettazione, sarà una partita durissima, ci vorrà un po' di fortuna - ha aggiunto -. Roma ne avrà bisogno, però tutti i protagonisti, anche le imprese, devono sapere che hanno fatto tutto per vincere, hanno creato tutte le condizioni per vincere, quindi in bocca al lupo a Roma e a tutti noi". (Rer)