Brandizzo: Cgil, Filt, Fillea, infortuni causati da frenesia profitto (2)

- Infatti, secondo Cgil nazionale, Filt e Fillea: "Bisognerebbe concentrarsi prioritariamente su alcuni aspetti. Serve maggiore selezione, controllo e esclusione del ricorso al sub-appalto nel lavoro di manutenzione. I controlli su tutti i requisiti di regolarità e qualificazione degli operatori economici contrattualizzati e presenti nei cantieri, sulle gare, sugli appalti, non devono essere effettuati da Rfi, in quanto stazione appaltante coinvolta nel processo, bensì da una società della holding appositamente preposta a questo". Occorrerebbe, si legge sempre nella memoria, "rivedere i tempi di intervento incrementando da tre a cinque ore l'interruzione media per manutenzione. Invece, a causa degli attuali tempi ristretti medi di intervento, tutto il personale impegnato diretto Rfi ed esterno risulta costretto ad operare in regime di costante criticità e 'pressione'. Il fenomeno si amplifica ancor di più quando operano imprese in sub-appalto, con margini di guadagno ancora più bassi. L'obiettivo non deve essere quello di diminuire i costi del lavoro, bensì quello di privilegiare il benessere e la qualità della vita lavorativa con maggiori compensazioni in termini economici e di riposi compensativi di qualità". Infine, per Cgil nazionale, Filt e Fillea: "Necessiterebbe una verifica e un controllo del rispetto della normativa in materia di orario di lavoro da parte delle imprese che eseguono i lavori di manutenzione e sviluppare e applicare tutte quelle tecnologie più avanzate, già esistenti in alcuni casi, con la destinazione di risorse certe per assicurare una maggiore sicurezza per gli operatori che operano, a vario titolo, nel sistema ferroviario". (Rin)