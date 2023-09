Pa: Zangrillo partecipa a summit globale dell’Open Government Partnership a Tallinn

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo è intervenuto in videocollegamento da Roma alla riunione a livello ministeriale del comitato direttivo dell’Open Government Partnership, riunitosi a Tallinn alla vigilia dell’Ogp Global Summit, che vedrà la partecipazione di oltre 80 delegazioni nazionali, per oltre 1.500 partecipanti fra rappresentanti dei Governi e della società civile. Lo riferisce una nota. Il comitato direttivo di Ogp, composto da 22 membri (11 in rappresentanza dei Governi, e 11 della società civile) è l’organo esecutivo e decisionale della Partnership, e l’Italia ne ha fatto parte per due mandati, dal 2017 al 2023. “Dopo più di sei anni, si conclude oggi la nostra partecipazione al comitato direttivo di Ogp, ma non termina certo il nostro impegno a favore delle politiche di governo aperto, sia a livello nazionale sia in ambito multilaterale”, ha evidenziato il ministro, che nel suo intervento ha espresso apprezzamento per il proficuo gioco di squadra in seno al Comitato con la attuale co-Presidenza estone (che ha raccolto il testimone dall’Italia a fine 2022) e con le co-chair della società civile nel 2022/23 (Aydan Eyakuze e Anabel Cruz). “In questo ultimo anno abbiamo contribuito a definire assieme la nuova strategia globale di Ogp per i prossimi cinque anni: ora dobbiamo continuare a fare squadra, procedendo uniti alla sua attuazione”, ha aggiunto il ministro Zangrillo, evidenziando l’esigenza di continuare a impegnarsi per promuovere l’open government e far crescere il profilo dell’OGP nei fori di governance globale. (segue) (Com)