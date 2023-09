Pa: Zangrillo partecipa a summit globale dell’Open Government Partnership a Tallinn (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da parte italiana è stata inoltre evidenziata l’esigenza di politiche nazionali di open government che rafforzino le capacità di progettazione e di co-creazione delle politiche delle Amministrazioni - anche a livello locale - e delle Organizzazioni della Società Civile, evidenziando che la piattaforma di e-learning Syllabus sarà arricchita da contenuti formativi sull’open government, per consentire a istituzioni e cittadini di lavorare insieme per ispirare, connettere e formare una comunità di open government in grado di rispondere alle sfide della contemporaneità e di valutare l’impatto delle politiche pubbliche sullo spazio civico. (Com)