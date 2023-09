Trasporti: assessore Roma, per tessere giovani richieste dal 7 settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalle otto del mattino del 7 settembre i giovani tra gli 11 e i 19 anni potranno fare richiesta per la tessera metrebus, se non la hanno disponibile, che al costo di soli 50 euro l'anno consente loro di viaggiare gratis su tutta la rete del trasporto pubblico locale. Lo ha spiegato l'assessore alla Mobilità di Roma Eugenio Patanè in occasione della presentazione oggi in Campidoglio. "Dalla mattina alle otto del 7 settembre ci sono due modalità per chi vuole fare richiesta, una per chi non ha la metrebus e una per chi la ha già. Per i minorenni la richiesta va fatta dai genitori, i maggiorenni possono fare da soli. Dopo la registrazione online bisogna ritirare in biglietteria il titolo", ha detto l'assessore. (Rer)