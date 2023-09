Trasporti: Zorzan (Atac), Tpl reggerà impatto servizio gratis per giovani ma monitoriamo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Atac ha pianificato un monitoraggio dell'andamento delle richieste e dei maggiori flussi a seguito dell'istituzione di una tessera che permette ai giovani tra gli 11 e i 19 anni di viaggiare gratis sui mezzi pubblici, al solo costo di emissione di 50 euro l'anno. Lo ha detto il direttore generale di Atac, Alberto Zorzan, in occasione della presentazione in Campidoglio. "Le agevolazioni a oggi riguardano 25 mila studenti - ha aggiunto - e la previsione rispetto a chi già usa un abbonamento, mensile o annuale, di un impatto iniziale di 50mila utenti. La popolazione tra gli 11 e i 19 anni è composta da 160mila persone a Roma. Un indice di crescita ci sarà ma abbiamo pianificato un monitoraggio continuo per intervenire sulle linee da rafforzare, all'occorrenza. In questo momento riteniamo che l'attuale portata del sistema sia in grado di sopportare l'impatto iniziale di una maggiore richiesta". (Rer)