Roma: Gualtieri, già ipotizzata apertura temporanea via Conciliazione

22 luglio 2021

- L'idea di riaprire temporaneamente al traffico via della Conciliazione per alleggerire il lungotevere nel corso dei lavori per il sottopasso di piazza Pia "è un'ipotesi che ho già sottoposto, che va esaminata sotto tanti profili, tra cui la sicurezza, perché non è soltanto nelle nostre disponibilità". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri a margine di un evento in Campidoglio. (Rer)