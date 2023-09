Nuoto: Colella, Capri-Napoli gara di fatica e bellezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fatica e bellezza, resistenza e fascino. Saranno 36 chilometri davvero avvincenti ed emozionanti per questa prestigiosa manifestazione, che compie proprio quest'anno 70 anni di vita, tagliando un traguardo importante. Così come sono veramente felice che il traguardo sia stato fissato nelle acque antistanti il glorioso Circolo del Molosiglio, che tanto lustro ha dato alla città di Napoli, vincendo nella pallanuoto ben otto scudetti, la Coppa dei Campioni e non solo, senza dimenticare le innumerevoli medaglie olimpiche conquistate dai suoi atleti". Lo ha affermato Sergio Colella, delegato allo Sport della Città metropolitana di Napoli, intervenuto alla presentazione della 58esima edizione della Capri-Napoli che si è svolta nel salone "Carlo De Gaudio" del Circolo Canottieri Napoli. Il consigliere delegato ha voluto porre l'attenzione, in particolare, su una delle iniziative collaterali della Capri-Napoli, il memorial Marco Pirone: "Sarà un modo - ha detto - per rendere omaggio a un valido campione della Canottieri Napoli scomparso di recente, che ha lasciato in tutti noi un grande ricordo. Onoreremo la sua memoria".(Ren)