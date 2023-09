Strage Ustica: Amato, ruolo Nato non completamente chiaro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla strage di Ustica “il ruolo della Nato non è completamente chiaro”. Lo ha detto Giuliano Amato parlando alla Stampa estera a proposito delle sue dichiarazioni sulla strage di Ustica. “La Nato, ai fini del chiarimento di ciò che accadde, ha in parte collaborato e in parte no, non negando le carte che dimostravano che quella sera erano in volo in quella zona aerei americani, belgi, francesi, inglesi, ma asserendo che non era un’esercitazione Nato”, ha aggiunto. (Rin)