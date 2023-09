Nigeria: carovita, sindacati indicono sciopero di due giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sindacati della Nigeria hanno indetto per oggi uno sciopero per chiedere una revisione delle riforme attuate dal presidente Bola Tinubu, volte a rilanciare la crescita nella più grande economia africana. Lo sciopero di due giorni, indetto dal Congresso del lavoro della Nigeria (Nlc), è stato indetto in vista di una più ampia mobilitazione a tempo indeterminato prevista a partire dal 21 settembre. "L'azione di oggi è per chiedere al governo di rivedere la sua politica che ha portato all'aumento astronomico (dei costi) dei trasporti, del cibo, dei beni e dei servizi", ha detto Angese John, segretario dell'Nlc. Tinubu, che ha ereditato un’economia in difficoltà con un debito record e un’inflazione elevata, è sotto pressione affinché offra sollievo ai lavoratori dopo aver eliminato un popolare ma costoso sussidio sulla benzina, revoca che ha causato l’impennata dei prezzi alla pompa. Il presidente ha anche posto fine ai controlli valutari, causando un forte indebolimento della naira. (Res)