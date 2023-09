Veneto: via libera da Consiglio regionale a progetto legge statale su riorganizzazione tribunali ordinari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale del Veneto ha dato il proprio benestare al progetto di legge statale avente come obiettivo la nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici dei pubblici ministeri in Veneto. Il progetto, come ricordato in una nota della regione, è stato sostenuto anche dal ministro della Giustizia, Carlo Nordio, lo scorso giugno, a Venezia. "Ringrazio il collega Nicola Finco per questa iniziativa - ha dichiarato Enoch Soranzo, presidente del gruppo Fratelli d'Italia in Consiglio regionale - che fin da subito abbiamo condiviso, sia a livello regionale che attivandoci a livello ministeriale, dimostrando ancora una volta quanto sia fondamentale fare squadra per dare risposte concrete alle legittime richieste del territorio, e l'assessore Elena Donazzan, componente del comitato per l'istituzione del tribunale della Pedemontana Veneta, con la quale abbiamo sempre lavorato tanto a stretto contatto per raggiungere l'obiettivo. I due decreti Monti del 2012, il 155 e il 156, avevano portato a un drastico taglio della geografia giudiziaria del nostro Paese, con grave danno al funzionamento dei Tribunali. In Veneto - ha spiegato Soranzo - sono state coinvolte le sedi di Bassano del Grappa, Cittadella, Este, Adria, Castelfranco Veneto, Conegliano, Montebelluna, Chioggia, Dolo, Portogruaro, San Donà di Piave, Pieve di Cadore, Legnago, Soave, Schio. La concentrazione dell'attività giurisdizionale nei capoluoghi di provincia, con la soppressione delle sedi decentrate, ha reso soltanto più gravoso l'accesso alla giustizia senza ottenere d'altra parte né un contenimento della spesa pubblica né una migliore organizzazione territoriale degli uffici, nelle intenzioni pensata per dare un'accelerazione ai procedimenti giudiziari". (segue) (Rev)