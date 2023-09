Germania: la spia russa nell'intelligence è accusata di alto tradimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Procura generale federale (Gba) ha depositato ad agosto scorso presso il tribunale di Berlino l'accusa di alto tradimento nei confronti di Carsten L., la spia al servizio della Russia scoperta all'interno del Servizio federale per le informazioni (Bnd), l'agenzia di intelligence esterna tedesca. È quanto riferisce l'emittente radiotelevisiva “Ard”, ricordando che la “talpa” era direttore per la sicurezza del Bnd, ossia responsabile per i controlli sul personale, ed è stata arrestata a Berlino il 21 dicembre 2022. Con la spia russa, il Gba ha accusato di alto tradimento un suo presunto complice, Arthur E., catturato a Monaco di Baviera il 26 gennaio scorso. Ora, il tribunale di Berlino dovrà decidere se accogliere le accuse. Mentre il dirigente del Bnd tace dall'arresto, l'altro imputato ha fornito numerosi elementi durante gli interrogatori, permettendo agli inquirenti di far luce sulla vicenda. Se condannati, i due rischiano una pena detentiva fino all'ergastolo. Da quanto emerso finora risulta che la “talpa” ha servito come ufficiale nell'esercito tedesco, da ultimo con il grado di colonnello, fino al 2007 quando è transitato nel Bnd, in particolare nel dipartimento per la ricognizione tecnica, competente per la sorveglianza delle comunicazioni, nella sede del servizio a Pullach in Baviera. Autorizzato a portare una pistola e dotato di passaporto diplomatico, il funzionario aveva accesso a documenti della massima segretezza. Apprezzato dai colleghi per competenza e qualità di supervisore, la “talpa” era riuscita a conquistare “una particolare lealtà personale dai propri sottoposti, che sfruttò abilmente per il tradimento”. Dagli altri agenti, Carsten L. è stato descritto come “molto nazionalista e molto, molto conservatore”, ma pur sempre “un democratico”. (segue) (Geb)