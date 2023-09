Germania: la spia russa nell'intelligence è accusata di alto tradimento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da diverse inchieste giornalistiche è risultato che la “talpa” è stata oggetto di un indagine condotta nel 2006 dal Servizio federale per il controspionaggio militare (Mad). Allora, l’uomo era sospettato di estremismo di destra, ma l’inchiesta non giunse a conferma. A ogni modo, nel Bnd, Carsten L. dichiarò a dei colleghi che si sarebbe dovuto “sparare contro i rifugiati giunti in Germania in base alla legge marziale”. Durante la pandemia di Covid-19, il funzionario pare aver sviluppato “paure irrazionali”, temendo che un’imminente iperinflazione lo avrebbe portato a non poter più sostenere la propria famiglia. In questo contesto, “l’avidità di denaro per paura dell’impoverimento sembra essere stata un motivo del tradimento”, unita alla frustrazione per il proprio impiego. Carsten L. era, infatti, “molto insoddisfatto” della riorganizzazione del Bnd con il trasferimento della sede del servizio da Pullach a Berlino. Nato e residente con i familiari a Weilheim, in Baviera, l’agente dovette trasferirsi nella capitale della Germania “contro la propria volontà”. (segue) (Geb)