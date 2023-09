Germania: la spia russa nell'intelligence è accusata di alto tradimento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ard” e il settimanale “Die Zeit” hanno ricostruito come Carsten L. sarebbe entrato in contatto con il Servizio federale per la sicurezza (Fsb), l’agenzia di intelligence interna russa da cui è stato assoldato. Un ruolo determinate sarebbe stato svolto da Reno S., concittadino e conoscente della “talpa”, nonché funzionario di Alternativa per la Germania (AfD). Partito nazionalconservatore all’opposizione al Bundestag, la formazione raccoglie consensi anche nell’estrema destra e ha posizioni filorusse. L’Ufficio federale per la protezione della Costituzione (Bfv), ossia l’agenzia di intelligence interna tedesca, classifica AfD come sospetta organizzazione estremista di destra. Oltre al passato nelle Forze armate tedesche (Bundeswehr), i due “condividevano anche la loro posizione politica”. A favore di AfD, Carsten L. effettuò due donazioni da 100 euro, rispettivamente nel 2015 e nel 2016. A sua volta, Reno S. conosceva Arthur E. Secondo gli inquirenti, il complice della “talpa” ha messo in contatto Carsten L. con l’Fsb e, durante due viaggi a Mosca tra l’ottobre e il novembre del 2022, ha trasmesso al servizio russo le informazioni del Bnd acquisite dal colonnello dell'esercito. Tra l’altro, si tratta dei dati Gps della difesa aerea dell’Ucraina, in particolare delle posizioni dei lanciamissili multipli Himars e dei sistemi Iris-T, forniti al Paese aggredito dalla Russia rispettivamente da Stati Uniti e Germania. (segue) (Geb)