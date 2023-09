Germania: la spia russa nell'intelligence è accusata di alto tradimento (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nato a Volgograd in Russia nel 1991, Arthur E. è arrivato in Germania da bambino, acquisendone la cittadinanza. Nel febbraio del 2009, l’uomo si è arruolato nella Bundeswehr, venendo addestrato come sottufficiale per l’informatica. Nel 2015, quando era ancora in servizio presso la Scuola di supporto al comando di Feldafing, l’allora militare venne radiato per essersi recato in Russia senza la necessaria autorizzazione al fine di entrare nel commercio di pietre preziose. Arthur E. si sarebbe poi trasferito a Mosca, dove avrebbe risieduto presso l’hotel Ritz-Carlton per circa un anno. Nella capitale della Russia, il complice della “talpa” avrebbe incontrato diversi oligarchi, tra cui il ceceno Visa M. attivo nella produzione di generi alimentari e nel settore minerario in Africa. Grazie a questo contatto, Arthur E. ha acquisito quote di miniere e ha iniziato a commerciare in materie prime recandosi a Dubai, in Israele, Africa occidentale, Brasile, Sud-est asiatico, Stati Uniti nonché ripetutamente in Russia. Tramite Reno S., anch’egli già militare, Carsten L. ha conosciuto il suo futuro complice a una festa a Weilheim nel 2021. In quell’occasione, la “talpa” si sarebbe presentato come agente del Bnd, spingendo a Arthur L. a chiedergli se poteva aiutarlo a ottenere un permesso di soggiorno in Germania per il suo contatto ceceno. In cambio, l’imprenditore avrebbe potuto cedere ai due complici delle quote di una miniera di cobalto in Sierra Leone. (segue) (Geb)