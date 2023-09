Germania: la spia russa nell'intelligence è accusata di alto tradimento (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante un incontro presso il lago di Starnberg a settembre del 2022, a cui partecipava Arthur E., il ceceno comunicò all’agente del Bnd di essere in contatto con l’Fsb. A sua volta, Carsten L. rivelò all’interlocutore che il Bnd stava svolgendo un’operazione con un servizio alleato al fine di ottenere dati sull’offensiva russa contro l’Ucraina. Nella giornata del 12 dello stesso mese, a Pullach, l’agente del Bnd fornì ad Arthur E. materiale per l’Fsb. Un secondo incontro tra i due si tenne il 23 settembre. Tra ottobre e novembre, con la mediazione di Visa M., il complice della “talpa” si recò a Mosca per consegnare le informazioni acquisite dal funzionario del Bnd a due agenti dell’Fsb, noti con gli pseudonimi di “Pavel” e “Gassan”. Il 4 ottobre, Carsten L. e Arthur E. si sono incontrati di nuovo a Berlino presso la sede del Bnd, dove E. ha fotografato documenti. Atterrato da Mosca all’aeroporto di Monaco di Baviera pochi giorni dopo, il corriere è stato fatto passare di nascosto attraverso i controlli dell’immigrazione da un altro agente del Bnd. Con sé, l’uomo aveva un plico contenente la paga dell’Fsb per la propria “talpa”: in totale, Carsten L. avrebbe ricevuto circa 400 mila euro. Dopo essere riuscito a includere il complice nell’elenco delle fonti del Bnd, il funzionario avrebbe deciso di interrompere la collaborazione con l’Fsb, trasmettendo materiale privo di valore prima di essere arrestato dai suoi stessi colleghi su segnalazione di un servizio segreto alleato. (Geb)