Roma: acquisizione ex strade interpoderali, Aula approva mozione

22 luglio 2021

- Approvata oggi in Assemblea Capitolina da trenta consiglieri a maggioranza la mozione che impegna il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e la Giunta all'acquisizione al patrimonio comunale delle ex strade interpoderali cedute unilateralmente dall'Arsial, l'Agenzia per lo sviluppo e l'innovazione dell'Agricoltura del Lazio. Lo dichiara con soddisfazione in una nota Marco Di Stefano, capogruppo Udc-Fi In Campidoglio, firmatario della mozione. "Le strade cedute nel 1999 dalla Regione Lazio" spiega il consigliere "non erano mai state formalmente acquisite al patrimonio comunale, restando per più di vent'anni una vera e propria 'terra di nessuno', mai manutenute, e tutto ciò andava naturalmente a discapito dei cittadini residenti in zona e di tutti coloro che si trovavano ad attraversarle - spiega Di Stefano -. L'approvazione della mia mozione è quindi il primo passo per sanare un vuoto dell'azione amministrativa: ora finalmente queste strade potranno formalmente essere acquisite al patrimonio comunale e potranno così godere di una manutenzione costante, nonché della necessaria copertura assicurativa in caso di sinistri stradali. Abbiamo finalmente gettato le basi per colmare questa grave inadempienza dell'amministrazione di Roma Capitale. L'approvazione di questo atto permetterà al Comune di richiedere contributi finanziari alla Regione Lazio per la sistemazione e l'ammodernamento delle strade da acquisire: un atto dovuto nei confronti della cittadinanza che da anni reclamava interventi su strade completamente abbandonate", conclude.(Com)