Trasporti: Pd Roma, contributo abbonamenti a under 19 aiuto a famiglie e ambiente

22 luglio 2021

- Sostenibilità. Sicurezza e libertà di movimento. Risparmio per le famiglie. "E' un grande risultato, ottenuto in tempi strettissimi e prima dell'avvio dell'anno scolastico, la realizzazione della misura che la maggioranza ha votato in Aula poco più di un mese fa. Roma è la prima grande città italiana ad approvare un contributo straordinario per gli abbonamenti Atac per tutte le ragazze e ragazzi residenti under 19. E' una misura innovativa dal forte impatto sociale che consente un importante risparmio alle famiglie". Lo dichiarano in una nota i consiglieri capitolini del Partito democratico in Campidoglio. "La misura, adottata grazie all'inserimento dei fondi nell'ultima variazione di bilancio approvata dall'Assemblea capitolina, non ha precedenti per la Capitale. Ringraziamo la Giunta e in particolare il Sindaco Gualtieri che ha fortemente sostenuto questo obiettivo - continua la nota del Pd -. Un obiettivo che ha un valore culturale fortissimo che guarda al futuro della città, promuove il trasporto pubblico come strumento di sostenibilità ambientale e la libertà di movimento delle ragazze e dei ragazzi insieme alla loro sicurezza. E' infine una misura sociale, perché permetterà un considerevole aiuto alle famiglie romane sin dall'avvio dell'anno scolastico, un periodo dell'anno gravato da notevoli spese per l'acquisto di libri e materiali scolastici", concludono. (Com)