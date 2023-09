Trasporti: Baglio (Pd), abbonamenti a under 19, impegno rispettato e grande soddisfazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ciò che abbiamo presentato oggi alla città è un grande risultato. Un risultato epocale per la Capitale. Per la prima volta a Roma, anzi per la prima volta in Italia, in una città grande come la Capitale, c'è una misura così dirompente e innovativa. Lo dichiara la capogruppo del Partito democratico in Campidoglio Valeria Baglio. "Permettiamo a tutte le ragazze e ai ragazzi romani di sottoscrivere un abbonamento Atac a bus e metro di fatto gratuito: sarà richiesto, come annunciato, un costo di attivazione e amministrativo di 50 euro in questo primo anno di sperimentazione e monitoraggio", spiega. (segue) (Com)