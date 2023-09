Trasporti: Baglio (Pd), abbonamenti a under 19, impegno rispettato e grande soddisfazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È una misura di valore culturale e sociale, che promuove libertà di movimento a tutte le ragazze e i ragazzi, in ogni punto della città, di giorno e di sera. Una misura che promuove la sicurezza dei ragazzi. Una misura per la sostenibilità ambientale dedicata a una generazione che più delle altre ha mostrato sensibilità nei confronti di temi, come il cambiamento climatico, che interessano tutti noi. Una misura di forte impatto sociale. Per fare un esempio, una famiglia con due adolescenti che deve sottoscrivere due abbonamenti all'inizio dell'anno scolastico risparmierà 400 euro in un mese come settembre già gravato da tante spese. È una misura rivoluzionaria che guarda al futuro per la quale voglio ringraziare tutta la maggioranza, la Giunta e in particolare il sindaco Gualtieri che ha fortemente creduto e sostenuto questo obiettivo storico", conclude. (Com)