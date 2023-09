Africa: summit Nairobi, capo Consiglio presidenziale libico invita a lanciare iniziative comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio presidenziale della Libia, Mohamed Menfi, ha sottolineato l’importanza di lanciare iniziative comuni di fronte alle sfide climatiche, “che vadano oltre gli interessi individuali dei principali paesi industrializzati”. È quanto emerso in occasione del suo discorso durante il vertice sul clima di Nairobi, in Kenya, che si concluderà domani. Menfi ha chiesto l’adozione di misure “urgenti e immediate” per colmare il divario tra i Paesi del nord e del sud e per porre fine “alle storiche ingiustizie subite dal continente africano”. Nel corso dei lavori della seconda giornata del vertice, Menfi ha ribadito la necessità di fornire soluzioni sostenibili e reali ai rischi climatici, a partire dalla riduzione delle emissioni di carbonio e dal sostegno al percorso verso l’energia pulita.(Lit)