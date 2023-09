Albania-Kosovo: Osmani in visita istituzionale a Tirana su invito dell’omologo Begaj

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del Kosovo, Vjosa Osmani, si è recata in Albania su invito dell’omologo Bajram Begaj per una visita istituzionale di due giorni. Lo rende noto l’agenzia di stampa “Kosovapress”. Tra la giornata di oggi e quella domani Osmani incontrerà, oltre al capo dello Stato albanese, anche il premier Edi Rama e la presidente del Parlamento di Tirana, Lindita Nikolla. Quella della presidente del Kosovo è la prima visita in Albania da quando si è insediato Begaj. (Alt)