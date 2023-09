Nord Macedonia: centinaia di cittadini in protesta per scandalo in clinica oncologica di Skopje

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Centinaia di cittadini macedoni hanno protestato ieri sera davanti alla sede del governo di Skopje per uno scandalo scoppiato nella clinica oncologica del Centro clinico universitario Madre Teresa, dove il personale sanitario avrebbe somministrato ai pazienti malati di tumore una terapia con soluzione salina al posto dei farmaci previsti. Lo riporta l'agenzia di stampa "Mia". Secondo informazioni non ufficiali, la costosa terapia necessaria alle cure oncologiche sarebbe finita nel mercato nero del Kosovo. I manifestanti a Skopje hanno chiesto l’apertura di un'indagine per chiarire le responsabilità degli ultimi tre ministri della Salute. "Il sistema sanitario ha chiaramente fallito", ha affermato il presidente della Macedonia del Nord, Stevo Pendarovski, sottolineando che le notizie relative alla clinica sono "scioccanti e terrificanti". Il primo ministro Dimitar Kovacevski ha assicurato che "i responsabili saranno puniti" e che le autorità competenti "avranno pieno sostegno per far luce sullo scandalo". Intanto una nuova protesta dei cittadini è stata annunciata per lunedì prossimo. (Seb)