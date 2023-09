Serbia: Basta (Pep), politica estera del ministro Dacic lontana "diecimila chilometri dall'Ue"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La politica estera della Serbia condotta dal ministro Ivica Dacic è lontana diecimila chilometri dall'Unione europea. Lo ha affermato l'ex ministro dell'Economia e leader del movimento politico Cammino europeo (Pep) Rade Basta, dopo che il ministro degli Esteri Dacic ha firmato il Trattato di amicizia e cooperazione con i Paesi membri dell'Asean. Basta ha sostenuto che la politica estera di Belgrado ha "perso la bussola". "Anche se il percorso europeo della Serbia viene costantemente menzionato, è chiaro che l'impegno del ministro Dacic per l'integrazione europea è solo sulla carta. Dacic parlando di realizzare una cooperazione economica, culturale e politica con i Paesi non allineati che si trovano a diecimila chilometri dalla Serbia, ha mescolato i continenti e si è recato in Asia invece che in Europa", ha affermato Basta in un comunicato. Il eader di Pep ha aggiunto che la diplomazia serba dovrebbe lavorare più seriamente sui capitoli negoziali con l'Unione europea, poiché "tutto il resto va contro gli interessi nazionali e statali e quindi fa perdere tempo prezioso". Basta ha infine ribadito la richiesta di introdurre "urgentemente sanzioni contro la Russia". "Ciò eliminerebbe l'unico argomento nei negoziati con il Kosovo" secondo cui la Serbia il Paese è "un intermediario della Russia", ha detto l'ex ministro. (Seb)