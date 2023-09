I fatti del giorno - America Latina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Guatemala: Giammattei incontra presidente eletto per dare il via a processo transizione - Si è aperto in Guatemala il processo di transizione dei poteri tra il presidente uscente, Alejandro Giammattei, e il presidente eletto, Bernardo Arevalo. I due capi di stato, riferisce la stampa locale, si sono incontrati ieri, alla presenza del segretario generale dell’Organizzazione degli stati americani, Luis Almagro. “Da oggi si apre un processo di transizione ordinato, trasparente ed efficiente, unico nella storia, con il binomio eletto e la supervisione dell’Osa. Durante l'incontro abbiamo consegnato il documento contenente informazioni dettagliate sulla metodologia di transizione”, ha dichiarato Giammattei sui suoi profili social. (segue) (Res)