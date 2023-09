I fatti del giorno - America Latina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Brasile: governo schiera forza nazionale per prevenire violenze durante anniversario indipendenza - Il governo del Brasile ha autorizzato il dispiegamento delle truppe della Forza nazionale di pubblica sicurezza (Fns) in azioni di ordine pubblico nella capitale federale del Paese, Brasilia, in occasione delle celebrazioni dei 201 anni dell'indipendenza del Paese, il 7 settembre. La Forza nazionale è una struttura di polizia alle dipendenze del ministero della Giustizia composta da agenti precettati delle corporazioni di polizia militare degli stati, impiegata per incarichi specifici e per tempo limitato su disposizione del governo federale. La richiesta di dispiegamento della Fns è stata presentata al ministero da parte delle autorità del Distretto federale. Nel corso delle ultime ore sono stati infatti intercettati numerosi video e contenuti, in circolazione soprattutto su internet, in cui si annunciano violenze e atti di vandalismo a margine delle celebrazioni. (segue) (Res)