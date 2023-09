I fatti del giorno - America Latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venezuela: Maduro, quest'anno oltre un milione di turisti internazionali - Il Venezuela ha ricevuto più di un milione di turisti internazionali quest’anno. Lo ha dichiarato il presidente Nicolas Maduro durante il suo programma “Con Maduro+”. "Il turismo venezuelano sta spostando un numero enorme della popolazione nazionale verso destinazioni turistiche in tutto il Paese. Il turismo è l'arma segreta per il futuro dell'economia venezuelana. Quest’anno sono arrivati ​​più di un milione di turisti internazionali e la maggior parte di loro vuole restare e vivere in Venezuela", ha detto il capo dello stato. (Res)