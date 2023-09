Roma: Bordoni (Lega), situazione patrimonio verde grave, si attivi task force

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Roma "è necessario che il Campidoglio attivi immediatamente una task force utile non soltanto alla prevenzione, ma anche a eliminare in fretta, il verde che marcisce in terra". Lo afferma in una nota il consigliere capitolino della Lega, Davide Bordoni. "La procura farà la sua indagine per determinare eventuali responsabilità dei crolli di rami e di interi alberi in tutta la città, da Ostiense a piazza Venezia, da San Basilio a Villa Borghese, ma è necessario che il Campidoglio attivi immediatamente una task force utile non soltanto alla prevenzione, ma anche a eliminare in fretta il verde che marcisce in terra aumentando pericoli per i cittadini e il rischio di allagamenti e ulteriori danni in caso di piogge. L'assessore all'Ambiente di Roma, Sabrina Alfonsi, non si nasconda dietro le procedure e agisca con maggiore decisione: i numeri parlano chiaro e chiedono più efficacia. Gli alberi caduti solo durante l'estate sono un centinaio - aggiunge -, i pubblici ministeri indagano per disastro colposo causato dalla carenza di manutenzione: eppure nessuna iniziativa concreta è in atto per evitare la distruzione del meraviglioso patrimonio verde della città, tra i più preziosi d'Europa". (Com)