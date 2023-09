Milano: Rozza (Pd), dopo incendio via Lulli Aler si decida a intervenire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Che cosa sta succedendo nel quadrilatero delle case Aler che si sviluppa tra via Porpora e via Lulli, a Milano?" se lo chiede la consigliera regionale del Pd Carmela Rozza che nel pomeriggio di oggi farà un sopralluogo in via Lulli, a Milano, dove ieri sera è scoppiato un incendio che ha distrutto il tetto dello stabile Aler. "Si tratta dell'ennesimo grave incidente che si verifica in queste palazzine Aler – attacca Rozza – già nel febbraio 2019, al civico 60 di via Porpora era scoppiato un incendio e neanche un mese fa, lo scorso 4 agosto, ancora un altro incendio, questa volta al civico 43, ha creato gravi problemi anche nelle palazzine adiacenti, dove si è addirittura verificato il cedimento di una scala". "Ma è possibile che nonostante tutto questo susseguirsi di incendi e di incidenti l'Aler, l'azienda di Regione Lombardia, continui a non fare proprio nulla per riqualificare, mettere in sicurezza e sanificare questa quantità di alloggi vuoti, abbandonati al degrado e spesso occupati abusivamente? Cantine fatiscenti, sottotetti pericolanti e infissi traballanti rappresentano un pericolo continuo, non si può ogni volta aspettare che accada il peggio per intervenire", conclude l'esponente dem. (Com)