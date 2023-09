Imprese: Mazzali, con la Fiera Vitrum la Lombardia per una settimana è capitale del vetro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al via a Fiera Milano Rho, fino all'8 settembre Vitrum 2023, l'esposizione internazionale delle macchine e accessori per la lavorazione del vetro. "Per una settimana è la Lombardia, la capitale mondiale del Vetro, un materiale sostenibile per eccellenza, la cui rigenerazione è infinita e con il quale la creatività dei nostri designer e architetti fanno prendere forme d'avanguardia ed innovazione ". A parlare è Barbara Mazzali, Assessore a Turismo, Marketing Territoriale, Moda e Grandi Eventi di Regione Lombardia oggi all'inaugurazione della 23esima edizione di Vitrum, ospitata nei Padiglioni 5 e 7 di Fiera Rho Milano. "L'arte della lavorazione del vetro è antichissima ma oggi continua ad essere una filiera produttiva di prim'ordine in molteplici settori, dall'arredamento fino all'high tech", ricorda Mazzali, sottolineando "come la maestria manifatturiera e la creatività dei designer e architetti lombardi hanno qui, a Vitrum, un risultato tangibile: bellezza, unicità, praticità e resistenza, qualità che portano il nostro arredamento e la nostra architettura lombarda al top nel mondo". (Com)