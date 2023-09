Egitto: ministro Esteri riceve commissario generale Unrwa, focus su rifugiati palestinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri dell’Egitto, Sameh Shoukry, ha ricevuto Philippe Lazzarini, commissario generale dell'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei rifugiati palestinesi (Unrwa). Lo ha annunciato il portavoce ufficiale del ministero egiziano, l'ambasciatore Ahmed Abu Zeid, in un comunicato stampa. “Sostenere gli impegni dell’Unrwa nel fornire servizi vitali ai rifugiati palestinesi è una necessità indispensabile per alleviare la loro sofferenza quotidiana e proteggere i loro diritti legittimi”, ha spiegato il portavoce. Da parte sua, Lazzarini ha informato il ministro sulle sfide he l’agenzia deve affrontare nel fornire i propri servizi ai rifugiati palestinesi alla luce del deficit nel bilancio dell’agenzia, secondo quanto riferito dal ministero egiziano. (Cae)