Tunisia: ministero Commercio annuncia revisione accordo di libero scambio con la Turchia

- Il ministero del Commercio della Tunisia sta lavorando alla revisione dell'accordo di libero scambio con la Turchia, con l’obiettivo di ridurre il deficit commerciale attualmente sbilanciato a favore di Ankara per almeno 4 miliardi di dinari (1,2 miliardi di euro). Secondo il quotidiano online tunisino “L’Economiste Maghrebin”, le autorità tunisine intendono ampliare il ventaglio dei prodotti turchi esclusi dal regime privilegiato sul mercato nazionale. Secondo l'esperto economico Ezzedine Saidane, “le merci turche entrano liberamente, senza licenza e senza dogana", mentre la Tunisia non può avere lo stesso livello di esportazioni a causa della grande differenza di dimensione delle due economie. Parlando all’emittente radiofonica “Mosaique Fm”, Saidane ha rivelato che diverse piccole e medie imprese tunisine hanno chiuso i battenti a causa dell'invasione delle merci turche sul mercato tunisino e anche su quello libico. Secondo l’esperto, la Tunisia può risparmiare fino a 6 miliardi di dinari all’anno (1,8 miliardi di euro) eliminando le importazioni inutili e dannose “generalmente sotto forma di materiali di consumo che servono solo gli interessi di alcune delle istituzioni fornitrici". La Tunisia e la Turchia hanno firmato l’accordo di scambio commerciale nel novembre 2004, mentre l'entrata in vigore risale al giugno 2005. (Tut)