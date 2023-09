Pensioni: Ugl, allargare platea lavori usuranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'allargamento della platea dei lavori usuranti, gravosi e faticosi, è necessaria, anche in un'ottica di riduzione del fenomeno degli infortuni sul lavoro che impatta fortemente in ragione dell'età, della mansione svolta e del settore produttivo, con l'obiettivo di guardare ai lavoratori e alle lavoratrici, sia dipendenti che autonomi o parasubordinati. Lo ha dichiarato Fiovo Bitti, dirigente confederale Ugl, a margine del tavolo tecnico tenutosi al ministero del Lavoro con l'Osservatorio sulla spesa previdenziale, dedicato alle mansioni lavorative gravose e alla tutela previdenziale per le donne. “Sono molte – ha proseguito – le attività nelle quali datori di lavoro e dipendenti operano a stretto contatto, soprattutto in agricoltura e nell' artigianato, come ad esempio tutti quei lavori legati alla cura e al benessere delle persone”. “Contemporaneamente, però – ha aggiunto –, occorre rivedere le regole di accesso, ad iniziare da quella che lega l'uscita allo svolgimento dell’attività nei sei degli ultimi sette anni o a sette anni negli ultimi dieci, ed assicurare un assegno pensionistico maggiorato, viste le condizioni psico fisiche della persona”. “Relativamente alla componente femminile – ha concluso –, ci sono i margini per ritornare alla precedente versione di Opzione donna e per introdurre meccanismi di valorizzazione della maternità, dei periodi di cura e di riqualificazione professionale". (Rin)