Ue: Sefcovic, no a prezzo agevolato per elettricità a uso industriale

- Il vicepresidente esecutivo della Commissione europea Maros Sefcovic, responsabile per il Green Deal dell'Ue, respinge l'idea di un prezzo agevolato per l'elettricità a uso industriale, proposta del ministro dell'Economia e della Protezione del clima tedesco Robert Habeck. Intervistato dal quotidiano “Handelsblatt”, Sefcovic ha affermato: “Possiamo sovvenzionare l'energia in maniera permanente? No”. L'ex diplomatico slovacco ha aggiunto: “Soltanto la competitività globale può garantirci il reddito di cui abbiamo bisogno per mantenere il modello sociale europeo”. (Geb)