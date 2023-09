Arezzo: Mim, questa settimana "Noi siamo le scuole" racconta Istituto comprensivo "Cesalpino"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il video racconto del ministero dell'Istruzione e del Merito (Mim) questa settimana è dedicato all'Istituto comprensivo "Cesalpino" di Arezzo, che sarà demolito e ricostruito grazie alla linea di investimento dedicata dal Pnrr alla costruzione di 212 nuove scuole sicure, inclusive, innovative e altamente sostenibili. Grazie al Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) - spiega il Mim in una nota - il vecchio edificio della Scuola secondaria di I grado indirizzo Musicale "Cesalpino", nel pieno centro di Arezzo, verrà demolito e ricostruito secondo una moderna organizzazione degli spazi, ma soprattutto nel rispetto della sostenibilità e dell'urbanistica cittadina. "Questo progetto è stato pensato molti anni fa - ricorda Lucia Tanti, vicesindaco di Arezzo - e la grande occasione del Pnrr (con 10 milioni di euro sulla nostra città, di cui oltre 7 milioni e mezzo proprio in questa struttura) ci permetterà di realizzare un intervento veramente storico". All'uscita del Bando, conferma Alessandro Casi, assessore alle Opere pubbliche del comune di Arezzo, "l'amministrazione comunale era già pronta, perché aveva un progetto già definitivo. L'intervento di demolizione e ricostruzione in loco darà una risposta importante in termini di efficientamento energetico e di spazio per i nostri ragazzi". (segue) (Com)