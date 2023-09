Arezzo: Mim, questa settimana "Noi siamo le scuole" racconta Istituto comprensivo "Cesalpino" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una scuola nuova, moderna, rispettosa dell'ambiente e non troppo invasiva del contesto del centro cittadino, che per questo ha richiesto una complessa progettazione. "L'edificio esistente aveva molti vincoli dimensionali - spiega l'architetto Antonio Salvi, vincitore del concorso di progettazione - che sono stati reinterpretati, togliendo dei volumi da un corpo centrale e scavando la scuola dall'interno, di modo che la distribuzione delle aule, dei laboratori, dell'Auditorium e di tutti gli spazi accessori risultassero convivere attraverso questo ambiente centrale così da far partecipare gli studenti e il corpo docente in maniera trasversale-verticale a tutto l'organismo scolastico". Una scuola 4.0, dunque, con locali più rispondenti alle esigenze di studenti e docenti. "Avere la prospettiva di una scuola nuova è un grande momento per noi", è il commento della Dirigente Scolastica, Sandra Guidelli, per la quale si tratterà di una "svolta epocale". (segue) (Com)