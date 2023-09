Francia: France Insoumise, Segolene Royal non sarà nostra capolista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- France Insoumise, partito della sinistra radicale francese, ha escluso la possibilità che l'ex leader sociale Segolene Royal possa guidare una sua lista alle prossime elezioni europee. "Ringraziamo Segolene Royal per aver proposto la sua candidatura per una lista di unione, perché permette di aprire una discussione concreta", si legge in una nota del partito fondato da Jean-Luc Melenchon. Lo scorso 25 agosto scorso l'ex candidata alle presidenziali francesi del 2007 si era proposta per guidare una lista della Nuova Unione Popolare Ecologica e Sociale (Nupes), l'alleanza dei partiti della sinistra francese. France Insoumise preferirebbe una lista comune tra le formazioni del suo campo politico. (Frp)