Usa: processo in Georgia, ex capo di gabinetto di Trump si dichiara non colpevole

- L’ex capo di gabinetto della Casa Bianca, Mark Meadows, si è dichiarato non colpevole nel quadro del processo avviato dalle autorità della contea di Fulton, in Georgia, per le interferenze elettorali che hanno avuto luogo nello Stato dopo le presidenziali del 2020. L’ex capo di gabinetto di Donald Trump si è dichiarato non colpevole insieme ad altre cinque delle persone imputate. In questo modo, in base alle leggi attualmente in vigore nello Stato, gli imputati possono evitare di presentarsi in tribunale per la lettura formale delle accuse emesse nei loro confronti. Al momento, 18 dei 19 imputati si sono dichiarati non colpevoli. L’ultima rimasta, l’ex scrutinatrice della contea di Coffee Misty Hampton, dovrà scegliere se fare altrettanto o attendere l’udienza in programma per domani. (Was)