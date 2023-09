Viterbo: Sabatini (Fd'I) basta tragedie sul lavoro, investiamo in sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Condivido quanto detto dal presidente Rocca, è necessario che tutti noi, istituzioni, parti sociali e privati, operiamo in stretta sinergia per garantire ambienti di lavoro sicuri ed impedire altre tragedie come quella di Corchiano. È quanto dichiara il consigliere regionale e capogruppo di Fd'I alla Regione Lazio Daniele Sabatini. "Siamo pronti a fare la nostra parte e ad individuare le soluzioni più idonee ed efficaci per la sicurezza dei lavoratori. Alla famiglia dell'operaio deceduto le nostre più sentite condoglianze", conclude(Com)