Viterbo: assessore Urbanistica Lazio, inaccettabile morte operaio a Corchiano

- La morte dell'operaio travolto dal crollo di un muro a Corchiano "è inaccettabile". Lo afferma in una nota l'assessore all'Urbanistica del Lazio, Pasquale Ciacciarelli. "Mi stringo al dolore dei familiari dell’operaio travolto e ucciso dal crollo di un muro in una palazzina Ater a Corchiano. Un gravissimo incidente che ha coinvolto un altro operaio, rimasto leggermente ferito, e al quale va tutta la mia vicinanza. Sono certo - aggiunge - che gli organi competenti ricostruiranno la dinamica e le eventuali responsabilità di questa tragica vicenda, avvenuta durante i lavori di efficientamento energetico e miglioramento sismico di una palazzina. La nostra attenzione è massima sulle morti bianche e sugli ambienti di lavoro per interrompere questo fenomeno inaccettabile".(Com)