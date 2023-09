Libano: Coalizione difesa libertà di espressione, autorità libanesi violano diritti Lgbtq+

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Coalizione per la difesa della libertà di espressione in Libano, composta da 15 organizzazioni libanesi e internazionali, ha accusato le autorità libanesi di violare “sistematicamente” i diritti umani fondamentali delle persone appartenenti alla comunità Lgbtq+. Lo ha annunciato la stessa Coalizione in un comunicato trasmesso dall’emittente libanese “Lbci”, dopo che, il mese scorso, il ministro libanese della Cultura, Mohammad Mortada, e un altro deputato avevano presentato progetti di legge con lo scopo di criminalizzare le relazioni omosessuali tra adulti e imporre pene fino a tre anni di reclusione a chiunque sia riconosciuto colpevole di "promozione dell'omosessualità". Da parte sua, Rasha Younes, ricercatrice senior sui diritti Lgbt presso l’organizzazione non governativa Human Rights Watch e membro della Coalizione, ha espresso la sua preoccupazione: "Mentre il Libano sprofonda sempre più nella crisi, le autorità (del Paese) stanno reprimendo i diritti delle persone Lgbt e permettono una violenza incontrollata contro di loro”, affermando che invece “dovrebbero abbandonare immediatamente le leggi anti-Lgbt proposte e porre fine ai continui attacchi alle libertà fondamentali" delle persone. (segue) (Lib)