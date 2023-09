Libano: Coalizione difesa libertà di espressione, autorità libanesi violano diritti Lgbtq+ (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Coalizione libanese per la difesa della libertà di espressione ha invitato le autorità libanesi a "proteggere i diritti alla libertà di espressione, riunione, associazione, privacy, uguaglianza e non discriminazione di tutti i cittadini, comprese le persone Lgbt". L'articolo 534 del codice penale libanese punisce "qualsiasi rapporto sessuale contrario all'ordine della natura" con una pena detentiva fino a un anno. Tuttavia, la Coalizione ha affermato che, in base a una serie di sentenze dei tribunali del Paese dei cedri emesse tra il 2007 e il 2018, "le relazioni consensuali tra persone dello stesso sesso non sono illegali". A luglio scorso, nove parlamentari libanesi avevano presentato una proposta di legge per abrogare l’articolo 534, subendo però in seguito una campagna di molestie online da parte di autorità politiche e religiose, che aveva portato uno dei firmatari a ritirare il proprio sostegno al progetto legislativo. In seguito, il 23 agosto, membri di un gruppo noto come Jnoud el Rab (Soldati di Dio), apertamente ostile alle persone Lgbt, avevano aggredito fisicamente le persone presenti a una serata drag. Le forze di sicurezza libanesi, tuttavia, non avevano effettuato arresti in seguito a quest’attacco e non erano intervenuti in alcun modo, si legge nella nota della Coalizione. Due giorni dopo, il 25 agosto, 18 media avevano pubblicato una dichiarazione congiunta per respingere la repressione delle libertà nel Paese, in particolare quelle che colpiscono le persone Lgbt. (Lib)