Viabilità: due persone morte nell'incidente sull'A8 nel tratto tra Sesto Calende/Vergiate e Besnate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due persone, un uomo di 88 anni e una donna di 84, sono morti in un incidente avvenuto poco dopo le 16 sull'autostrada A8 Milano-Varese nel tratto Sesto Calende/Vergiate e Besnate. La dinamica dell'incidente è al vaglio delle forze dell'ordine, ma dai primi rilievi l'auto si sarebbe ribaltata in autonomia, senza coinvolgere altri veicoli. Per i due occupanti i soccorritori non hanno potuto fare latri che constatare il decesso sul posto. Sul luogo sono intervenuti l'elisoccorso, un'automedica, tre ambulanze, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Il tratto dell'autostrada è stato temporaneamente chiuso. (Com)